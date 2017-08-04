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İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Bişiren'in kullandığı 01 BN 658 plakalı otomobile, Erkan Kahraman'ın kullandığı 02 HC 657 plakalı otomobil Eğri Çayı Köprü girişinde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 01 BN 658 plakalı otomobil refüje çıktı.

Kazada Erkan Kahraman ve aynı araçta bulunan SelimKahraman ile diğer otomobilin sürücüsü Abdurrahman Bişiren yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(AHM)



05.08.2017 00:11:31 TSI

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