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Vali Doğanay Şavşatlı muhtarlarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



ARTVİN (İHA) - Artvin Valisi Ömer Doğanay, Şavşat ilçesinden gelen muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Doğanay, ilçeye bağlı Cevizli köy muhtarı Bayram Dursun, Şalcı köy muhtarı Sinan Çelik, Tepeköy muhtarı Davut Karaaslan, Ilıca köy muhtarı Turan Küçükaltun ile Atalar köy muhtarı Mehmet Küçük'ü makamında kabul ederek, isteklerini dinledi. Köy muhtarları Cevizli-Kayadibi-Şalcı-Atalar-Çoraklı-Şenköy-Çermik-Ilıca-Akdamla ve Demirkapı grup köy yolunda devam eden iyileştirme çalışmaları kapsamında dökülen sıcak asfaltlama mesafesinin uzatılmasını istedi. Köy muhtarları ayrıca grup köylerin yaylalarındaki meralara dışarıdan büyükbaş hayvan getirilmesiyle birlikte kendi yaylalarında hayvanlarının yeteri kadar beslenemediği şikâyetinde bulundu.

Söz konusu yol ve meralarda yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla muhtarlar, Vali Doğanay'dan yardım istedi.

Köylülerin talebini değerlendireceğini belirten Vali Doğanay, ilgili kurumlarla görüşerek, köylülerin mağduriyetini kısa sürede gidermeye çalışacağını söyledi.

(HFD-ÖS-Y)



05.08.2017 08:53:54 TSI

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