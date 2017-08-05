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35. Âşık Seyrani Festivalinde coşku tüm hızıyla devam ediyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - 35. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri, ikinci gününde de Develililerin büyük coşkusu ve katılımlarıyla Cumhuriyet Meydanında devam etti.



AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İstanbul'dan ve Ankara'dan gelen hayırsever iş insanları ve Develi halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen ikinci gün programı ilçe protokolünün selamlama konuşmasıyla başladı.



Ev sahibi olarak ilk sözü alan Başkan Cabbar, 5 Ağustos Cumartesi Günü saat 14:00'da Cumhuriyet Meydanında yapılacak olan 150 yatak kapasiteli yeni Develi Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde de aynı kalabalığı beklediklerini söyledi.



Protokol konuşmalarının ardından Bulgaristan Rubnica Halk Oyunu ekibinin birbirinden güzel halk oyunlarını sergilemeleriyle devam eden programda daha sonra Kayseri Kafkas Derneği'nin muhteşem gösterileriyle devam etti. TÜRKSOY'un katkılarıyla şenliklere katılan soydaşlarımız ise farklı Türki Cumhuriyetlere ait ölümsüz türküleri Develililer için seslendirdi. Solo ve koro eşliğinde icra eden türküler Develililer tarafından büyük beğeni topladı.



35. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali ikinci gün etkinliği türküleriyle ve yaptığı programlarıyla büyük beğeni toplayan Turgay Başyayla konseri ile sona erdi. Ülkemizin farklı bölgelerinden türküler seslendiren Turgay Başyayla'nın sahne performansı Develililer tarafından büyük beğeni topladı. Söylediği türkülerin yanı sıra her bölgenin halk oyunlarını başarıyla sergilemesi ve hoş sohbetiyle Develililerin gönlünde yer eden Turgay Başyayla, sahneden inerek Develililerle bütünleşerek türkülerini Develililerle birlikte söyledi. Seyrani'nin 'Eski Libas Gibi' türküsünü ilk kez Başkan Cabbar için seslendirmesi ile büyük alkış alan Turgay Başyayla, söylediği hareketli parçalarla Develilileri coşturdu. Konser sonrası Develilileri kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Turgay Başyayla "Develi'yi çok sevmemden dolayı Develi benim için uğrak bir yer haline geldi. Bizleri sizlerle buluşturan başkanımız Mehmet Cabbar başta olmak üzere, emeği geçen herkese ve güzel ev sahipliğinizden dolayı siz Develililere bir kez daha teşekkür ediyorum" diyerek en kusa zamanda tekrar buluşmayı ümit ettiğini belirtti. Gösterilerin sonunda İlçe Protokolü ekiplere güzel gösterilerinden dolayı teşekkür ederek Türk Bayrağı hediye ettiler.



35. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'nin üçüncü gün ve son etkinliği ise 5 Ağustos Cumartesi akşamı ünlü sanatçı Uğur Işılak'ın konseriyle sona erecek.

(SK)



05.08.2017 09:01:35 TSI

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