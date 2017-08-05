ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nevşehir'de 114 kök Hint keneviri ele geçirildi

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:09
Nevşehir'de 114 kök Hint keneviri ele geçirildi
Nevşehir'de 114 kök Hint keneviri ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Acıgöl ve Gülşehir'de yapılan operasyon sonrasında 114 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gülşehir'de bir evin bahçesinde yapılan arama sonrasında 8 kök Hint keneviri ve 290 gram esrar ele geçirilirken, Acıgöl ilçesinde de bir tarlada yapılan aramada 106 kök Hint keneviri ve 296 gram esrar ele geçirildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(COŞ-SK)

05.08.2017 09:12:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
8 Ağustos'ta Ürgüp'te elektrik kesintisi yaşanacak
YEREL

8 AĞUSTOS'TA ÜRGÜP'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
Derinkuyu'da araç içerisinde silah ele geçirildi
YEREL

DERİNKUYU'DA ARAÇ İÇERİSİNDE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Vali Aktaş Hacıbektaş'ta muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL

VALİ AKTAŞ HACIBEKTAŞ'TA MUHTARLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Karaaslan, turizm esnafıyla istişare ve bilgilendirme toplantısı yaptı
YEREL

BAŞKAN KARAASLAN, TURİZM ESNAFIYLA İSTİŞARE VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPTI