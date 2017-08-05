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Nevşehir'de 114 kök Hint keneviri ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Acıgöl ve Gülşehir'de yapılan operasyon sonrasında 114 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gülşehir'de bir evin bahçesinde yapılan arama sonrasında 8 kök Hint keneviri ve 290 gram esrar ele geçirilirken, Acıgöl ilçesinde de bir tarlada yapılan aramada 106 kök Hint keneviri ve 296 gram esrar ele geçirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(COŞ-SK)



05.08.2017 09:12:27 TSI

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