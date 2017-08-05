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Iğdır'da göçmen kaçakçılığı: 1 tutuklama

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:32
Iğdır'da göçmen kaçakçılığı: 1 tutuklama

Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Yasadışı yollarla Türkiye'ye kaçak giriş yapan 33 Afgan uyruklu göçmen Iğdır'da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, İran üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 33 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. "Göçmen Kaçakçılığı Yapmak" suçundan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İran uyruklu 1 şüpheli şahsın işlemleri devam ederken, diğer şüpheli şahıs ise adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.
(ET-AA-Y)

05.08.2017 09:34:30 TSI
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