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Kumluca'da hacı adayları uğurlandı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl hac görevini yerine getirecek olan hacı adayları uğurlandı.

Kumluca Müftülüğü tarafından Merkez Eski Camii Bahçesinde yapılan uğurlama törenine Kumluca Müftü Vekili Yakup Karakale ve Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'da katıldı. Tören Kumluca Merkez Yeni Camii İmam Hatibi Hüseyin Albayrak, tarafından okunan Kur'an-ı Kerimle başladı. Ardından Merkez Eski camii İmam Hatibi Adil Soytürk'ün hac farizasının nasıl yerine getirileceği konusundaki sohbeti yer aldı. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 1994 yılından buyana hacı uğurlama törenlerine katıldığını belirterek, "Bu uğurlama töreni o yıldan beri katıldığım manevi açıdan en kutsal ve en yüksek değeri olan etkinliklerden birisidir" dedi.

Merkez Camii İmam Hatibi Adil Soytürk, yaptığı duanın ardından vedalaşma törenine geçildi. Vedalaşma töreninden sonra tören sona erdi. Kumluca'dan bu yıl 47 kişi Diyanet İşleri Başkanlığı ve 15 kişide özel şirketler aracılığı ile hacca gidiyor.

(RS-SÇ-Y)



05.08.2017 09:58:29 TSI

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