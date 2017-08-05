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Erzurum'da ilk kupa sahibini buldu

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:56
Erzurum'da ilk kupa sahibini buldu
Erzurum'da ilk kupa sahibini buldu

(Fotoğraflı)

Ahmet Akbuğa
ERZURUM (İHA) - Erzurum'da devam eden Kardelen Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nda Ukraynalı Marat Deviatiarov/Vladyslav Manafov ikilisi çiftlerde şampiyon oldu. Teklerde ise Türk raket Anıl Yüksel, adını finale yazdırdı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kardelen Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nda ilk kupa sahibini buldu.
Olimpiyat Parkı içerisinde bulunan Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın çiftler finalinde bir numaralı seribaşı Ukraynalı Marat Deviatiarov/Vladyslav Manafov ikilisi ile İsrailli Alon Elia/Igor Smilansky çifti karşılaştı. İlk seti Elia/Smilansky 7-5 ile hanesine yazdırırken, 23 dakika süren ikinci sette rahat bir oyun ortaya koyan Deviatiarov/Manafov tandemi 6-1 kazanarak mücadeleyi final setine taşıdı. Servis avantajlarını tie-break'te iyi değerlendiren Ukraynalı çift, 10-5 kazanarak Erzurum'da çiftler şampiyonluğuna uzandı.
Finalin ardından gerçekleşen kupa seremonisinde ikinci olan Elia/Smilansky çiftine ödüllerini Erzurum BŞB Gençlik ve Spor Şube Müdürü Muzaffer Şahin takdim etti. Şampiyon Deviatiarov/Manafov ikilisi ise şampiyonluk kupalarını Erzurum Spor AŞ Genel Müdürü Ahmet Dal'ın elinden aldı.
Anıl Yüksel kariyerinin beşinci finalinde
Turnuvanın tekler finalistleri de belli oldu. Muhammet Haylaz ile karşılaşan Anıl Yüksel, 7-6, 6-3'lük setlerle kazanarak kariyerinin beşinci tekler finalini Erzurum'da yakaladı. Milli raket, İsrailli Igor Smilansky'i 6-4, 7-6(4) mağlup eden Monakolu Lucas Catarina ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
(AA-AA-Y)

05.08.2017 09:58:35 TSI
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