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Alemdar Caddesi'nde alt yapı çalışması

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:58
Alemdar Caddesi'nde alt yapı çalışması

KOCAELİ (İHA) - İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak altyapı çalışması nedeniyle Alemdar Caddesi'nin bazı bölümleri trafiğe kapatılacak.
İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi, Alemdar Caddesi üzerinde, İSU Genel Müdürlüğü'nün yağmur suyu hattı imalat çalışması nedeni ile trafik düzenlemesine gidilecek. Bu kapsamda 5 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00 ile 08 Ağustos Salı günü saat 07.00 arasında çalışma yapılacak alan olan Alemdar Caddesi'nin Cemil Karakadılar Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi arasında kalan kısım kademeli olarak araç trafiğine kapatılacak.
Ayrıca Cumhuriyet Caddesi'nin Cevdet Hoca Caddesi ile Alemdar Caddesi arasında kalan kısımda trafik düzenlemesi yapılarak araçların alternatif ulaşım için Alemdar Caddesi -Hürriyet Caddesi güzergahını kullanabilecek.
(GY-Y)

05.08.2017 10:00:48 TSI
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