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Bakan Eroğlu, Başkan Sekmen'den brifing aldı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:00
Bakan Eroğlu, Başkan Sekmen'den brifing aldı
Bakan Eroğlu, Başkan Sekmen'den brifing aldı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ ile Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Eroğlu, ziyarette yaptığı değerlendirmede, Başkan Mehmet Sekmen'in kentte yaptığı çalışmaları takdir ve tebrik etti. Bakan Prof. Dr. Eroğlu, şunları kaydetti: "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız beraber çalıştığımız bir başkandır. Bir belde belediye başkanlığıyla başladı. Önce Samandıra'da daha sonra Kartal gibi çok problemli alt yapısı çok yetersiz olan bir ilçeyi çiçek gibi yaptı. Daha sonra Milletvekili oldu. Şimdi de Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini ifa ediyor. Erzurum'da yaptığı çalışmaları ben takdirle takip ediyorum. Hakikaten İstanbul'daki gibi burada alt yapıyı tamamlaması, şehrin içme suyunun yüzde ellisini tamamen yenilemesi çok güzel. Su ve kanalizasyon işlerinde diğer ilçelerde de yapıma başlamış ve yeşillendirmeye çok büyük önem vermiş. Kendisini tebrik ediyorum. Çok sayıda da park açtı. Yani belediye hizmetleri açısından Erzurum çok güzelleşti." Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Erzurum'un değişim ve dönüşümle muhteşem bir şehir haline geldiğini vurguladı. Bakan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben Erzurum'u ta yedek subaylık dönemimden bilirim. Erzurum eskiye nazaran şimdi imreneceğimiz bir büyükşehir kenti haline geldi. Hakikaten burası yaşanılacak güzel bir şehir oldu. Başta Sayın Başbakan Yardımcımız Prof. Dr. Recep Akdağ olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle içme suyu konusunda her türlü desteğe hazırız. Başkan'a yaptığı altyapı çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Başkanımız kentsel dönüşüme çok önem veriyor. Kendisi iyi bir tecrübeye sahip İnşallah Erzurum daha büyük bir marka şehir haline getirilirse biz de çok mutlu oluruz. Bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz. Erzurum Nene Hatun Parkı çok güzel oldu. Erzurum'u taşkınlardan korumak için büyük gayretler sarf ettik. Erzurum, ormanlık alan konusunda fakir Bu sene seferberlik başlatarak ağaçlandıracağız. Ağustos ve eylül ayında arazi ağaçlama çalışması çok önemlidir. Bu konu üzerinde duracağız."
(ERZ-AA-Y)

05.08.2017 10:02:46 TSI
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