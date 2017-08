YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Cüneyt Yemenici halkla buluşuyor

Başkan Cüneyt Yemenici halkla buluşuyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici Akçakoca'nın sokaklarında vatandaşların isteklerini geri çevirmeyerek kendileriyle çay eşliğinde sohbetler etti.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici taksici esnaflarını ziyaret ederek, esnafın ticaret hayatıyla ilgili sorunlarını ve belediyeden beklentilerini dinledi. Çay ocakları önünde oturan vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Yemenici, vatandaşların taleplerini tek tek not ederek, gerekli açıklamaları yaptı. Her ziyaret ettiği yerde, vatandaşların birlikte oturup çay-kahve içme teklifini geri çevirmeyen Başkan Cüneyt Yemenici, belediyenin yürüttüğü çeşitli çalışmalarla ilgili detaylı bilgileri ilçe halkıyla paylaştı. Yemenici ayrıca, Akçakoca'nın çehresini açtıklarını ve her ortamda vatandaşlarımla birlikte her türlü sorunları paylaştıklarını söyledi.

(TT-AY)



05.08.2017 10:02:56 TSI

NNNN