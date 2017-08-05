ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Cüneyt Yemenici halkla buluşuyor

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:00
Başkan Cüneyt Yemenici halkla buluşuyor
Başkan Cüneyt Yemenici halkla buluşuyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici Akçakoca'nın sokaklarında vatandaşların isteklerini geri çevirmeyerek kendileriyle çay eşliğinde sohbetler etti.
Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici taksici esnaflarını ziyaret ederek, esnafın ticaret hayatıyla ilgili sorunlarını ve belediyeden beklentilerini dinledi. Çay ocakları önünde oturan vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Yemenici, vatandaşların taleplerini tek tek not ederek, gerekli açıklamaları yaptı. Her ziyaret ettiği yerde, vatandaşların birlikte oturup çay-kahve içme teklifini geri çevirmeyen Başkan Cüneyt Yemenici, belediyenin yürüttüğü çeşitli çalışmalarla ilgili detaylı bilgileri ilçe halkıyla paylaştı. Yemenici ayrıca, Akçakoca'nın çehresini açtıklarını ve her ortamda vatandaşlarımla birlikte her türlü sorunları paylaştıklarını söyledi.
(TT-AY)

05.08.2017 10:02:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Dağlı, Kocaeli Valisini ziyaret etti
YEREL

VALİ DAĞLI, KOCAELİ VALİSİNİ ZİYARET ETTİ
Şehitlerin emanetleri Düzce'ye veda etti
YEREL

ŞEHİTLERİN EMANETLERİ DÜZCE'YE VEDA ETTİ
Akçakoca'da yol çalışmaları sürüyor
YEREL

AKÇAKOCA'DA YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Özel ellerden özel hediyeler
YEREL

ÖZEL ELLERDEN ÖZEL HEDİYELER
DÜSOF'dan Başkan Keleş'e teşekkür ziyareti
YEREL

DÜSOF'DAN BAŞKAN KELEŞ'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Spor Bilimleri Fakültesinde özel yetenek sınavı gerçekleştirildi
YEREL

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÖZEL YETENEK SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Altınçağda Bilim Sergisini 75 bin kişi gezdi
YEREL

ALTINÇAĞDA BİLİM SERGİSİNİ 75 BİN KİŞİ GEZDİ
üzce Meclisi imar konularını görüşecek
YEREL

ÜZCE MECLİSİ İMAR KONULARINI GÖRÜŞECEK
Düzce Belediyesi EBYS uygulamasına geçildi
YEREL

DÜZCE BELEDİYESİ EBYS UYGULAMASINA GEÇİLDİ
Düzce ışıl ışıl olacak
YEREL

DÜZCE IŞIL IŞIL OLACAK