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Akçakoca'da yol çalışmaları sürüyor

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:01
Akçakoca'da yol çalışmaları sürüyor
Akçakoca'da yol çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler birçok mahallede yol çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor.
Akçakoca'da yeni yollarının açılması ve mevcut yolların genişletilmesinin yanı sıra asfalt ve kilitli parke taşı olacak yolların zemin çalışması devam ediyor. Bu kapsamda Fen işleri müdürlüğü ekiplerince Osmaniye mahallesi Hacıoğlu caddesinde yeni asfalt yol yapımı çalışması öncesi gerekli olan altyapı çalışmalarına başlandı. 2019 yılına kadar cadde ve sokaklardaki yol sorununu çözmeyi hedeflediklerini belirten Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici "Mahallerimizde bulunan sorunları biliyor ve çözmeye devam ediyoruz. Birçok mahallemizde en büyük sorun yol sorunudur. Gerek yeni yolların açılması, gerek mevcut yolların genişletilmesi ve bakımı yapılırken, bazı yollarımız asfalt için hazırlanıyor. Bu sezon asfalt çalışmalarının yanı sıra mahalle içlerinde kilitli parke taşı ve kaldırım çalışması devam edecektir" diye belirtti.
(TT-AY)

05.08.2017 10:03:35 TSI
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