Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Şahin görevine başladı
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Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince hazırlanan Yaz Kararnamesi sonrasında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Altuğ Kürşat Şahin görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) birinci dairesi tarafından 4 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan yaz kararnamesi sonrasında Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı iken Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Altuğ Kürşat Şahin görevine başladı.
(COŞ-SK)
05.08.2017 10:03:51 TSI
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