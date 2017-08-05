Belediyeden ücretsiz defin hizmeti
(Fotoğraflı)
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt Belediyesi tüm vatandaşlara yönelik ücretsiz defin hizmeti uygulaması başlattı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Siirt Belediye Başkanlığı'na atanan Ceyhun Dilşad Taşkın'ın talimatıyla belediye bünyesinde oluşturulan cenaze defin ekibi vasıtasıyla, talepte bulunan tüm vatandaşların vefat etmiş yakınları için tercih edilen mezarlıkların birinde, kabir kazımak başta olmak üzere kefenleme, yıkama, imam görevlendirme, defin ve taziye evine başsağlığı için gelen vatandaşlara ikram dahil olmak üzere tüm hizmetlerin belediye tarafından karşılanacağı belirtildi.
(MND-AKK-Y)
05.08.2017 10:04:45 TSI
NNNN