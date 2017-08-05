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Vali Aktaş bims sanayicileri ile bir araya geldi

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:02
Vali Aktaş bims sanayicileri ile bir araya geldi
Vali Aktaş bims sanayicileri ile bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Bims Sanayiciler Derneği'nin düzenlediği yemekli programda bims üreticileri ile bir araya geldi.
Bims Sanayiciler Derneği tarafından organize edilen programa Vali İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, ims Sanayiciler Derneği Seyit Koca, yönetim kurulu üyeleri, bims üreticileri katıldı.
Bims Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Koca Nevşehir'de ki bims ve pomza sektörün beklentileri ve talepleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
Koca, Vali Aktaş ve Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk'e düzenlemiş oldukları yemekli programa katılımlarından dolayı teşekkür etti.
(COŞ-SK)

05.08.2017 10:04:48 TSI
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