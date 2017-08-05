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EBB Gençlik Spor Kulübü Basketbol 2. Lig'de



(Fotoğraflı)



Ahmet Akbuğa

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin sporda yükselen trendi olan Gençlik Spor Kulübü, Erzurum'u Basketbol 2.Lig'de temsil edecek.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak sporda şehrimize altın bir dönemi yaşatıyoruz. Başta futbol ve güreş olmak üzere salon sporları ve diğer branşlarda spora yatırım yapan kurumumuz bilindiği gibi Minikler Basketbol Ligi ile de Türkiye'de bir ilke imza atmıştı. Şimdide basketbol sporunda iddialı bir hamle yaparak 2. Lig'de Erzurum'u Türkiye'de temsil etme kararı aldık. Gençlik Spor Kulübü Basketbol takımı olarak Türkiye Basketbol 2. Ligi'nden başlayarak Süper Lig hedefimiz için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi de, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi sporda tabiri yerindeyse şehrimize altın bir dönemi yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sporda önemli dereceler elde ettik. Umuyor ve inanıyorum ki basketbolda da kısa sürede çok güzel başarılar elde edeceğiz" diye konuştu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün Başkanı Selami Keskin de, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi iki spor kulübüyle spor faaliyetlerini devam ettiriyor. Kulübümüz bünyesinde on branşımız var, branşlarımızın hepsinde ülke genelinde uluslararası camiada ödüller alıyoruz. Bunların başında güreş ön planda Ciddi bir mücadele verdik ve geçen sene süper ligde sezonu Türkiye ikincisi olarak kapattık. Aynı şekilde bölgesel başarılar kapsamında atletizmdeki çalışmalarımız da sürüyor" şeklinde konuştu.

Sporda sürdürülebilirlik ilkesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Selami Keskin, "Kulüp olarak Basketbol 2. Lig'de Erzurum ve bölgemizi temsil edeceğiz" dedi. Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erzurum 6000 yıllık bir tarihe sahip Erzurum hem Doğu'nun hem de Türkiye'nin incisi olarak diğer aktiviteler gibi spor alanında da başarılarını sürdürecektir. Bunu sürdürmesi için de basketbol takımını oluşturduk ve inşallah bu sene ikinci ligde mücadele edeceğiz. Bununla birlikte kış sporları ile Erzurum'u kış turizminde zirveye taşıyacağız. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi, Ejder3200 markasıyla birleştiği andan itibaren Türkiye'nin bir numaralı kayak merkezlerinden biri oldu. Ejder3200'ün basketbol takımımıza sponsor olması da ayriyeten sevindirici bir olay. Bizim bir tane hedefimiz var. Erzurum'da başlamış olan hangi faaliyet olursa olsun sürdürülebilir olması insanlara fayda sağlıyor olması ve en önemlisi de Erzurum isminin Erzurum Büyükşehir Belediyesi isminin ve çocuklarımızın adının önce Türkiye'de sonra da dünyada duyuluyor olmasını sağlamaktır. Bu sebeple kulübümüze ve takımımıza destek olan gerek gelip seyirci olarak destek olacak gerekse de bize manevi anlamda dua ederek destek olacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin hem takımımıza hem de Erzurum'a hayırlı olmasını diliyorum."

(AA-AA-Y)



05.08.2017 10:07:01 TSI

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