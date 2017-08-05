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Tarkan Kulak ATO Başkanlığına aday

- ATO Meclis Başkanı Tarkan Kulak: "Kazanan Adana olmalı"



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ADANA (İHA) - Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Tarkan Kulak, Kasım ayında yapılması planlanan ATO seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. İşadamı Kulak, "Kazanan Adana olmalı" dedi.

Kulak İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Tarkan Kulak, yazılı açıklamasında, tam 74 yıldır kente yatırım yapan, istihdam yaratan Adana sevdalısı bir ailenin ferdi olarak, Adana ekonomisinin hak ettiği yere gelebilmesine katkı sunmak için ATO başkanlığına aday olduğunu belirtti.

ATO'da 4 yıl komite üyeliği, 4 yıl yönetim kurulu üyeliği ve 4,5 yıl meclis başkanlığı görevinde bulunan ve bu görevini halen sürdüren işadamı Tarkan Kulak, "Adana'mızın ticari hayatını ve son yıllarda yaşadığı zorlukları yakından biliyorum. Sanayi, tarım ve ticaret kenti Adana'nın ekonomisini daha ilerilere taşımak için ATO başkanlığına adayım. Kasım ayında yapılacak seçimlerde sorumluluk verildiği takdirde, yeni bir yönetim anlayışıyla elimizden gelen gayreti göstererek, Adana ekonomisine dinamizm kazandıracağımıza inanıyorum" diye konuştu.



"Şimdi yeni şeyler söylemek lazım"

Ticaret odalarının ana amaçlarının ticareti verimli kılmak ve daha da geliştirmek olduğunu ifade eden Kulak, "Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Dünya hızla değişiyor. Küreselleşmeden dolayı ülkeler arasındaki ticaret duvarları kaldırıldı. Bu durum, bir takım faydalar getirse de beraberinde çeşitli tehditler de oluşturmaktadır. Amansız tabir edebileceğimiz hale gelen bu rekabet ortamında işletmeler yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalmaktadırlar. Bu çerçeveden bakıldığında ticaret odalarımız, ticaret erbabının en yakınındaki destekçisi, öncüsü ve yol göstericisi olmalıdır" dedi.



Tarkan Kulak kimdir?

1967 yılında Adana'da doğan Tarkan Kulak, ilk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra 1991 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Kulak, daha sonra Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans yaptı.

Profesyonel iş hayatına aile şirketi olan Kulak İnşaat'ta başlayan ve şirketin çeşitli kademelerinde görev alan Tarkan Kulak, günümüzde yurt içi ve yurt dışında alışveriş merkezi, havaalanı, yol, okul, spor merkezi, askeri tesis, endüstriyel yapı, residence apartman, liman geliştirme, otel gibi inşaat sektörünün tüm alanlarında faaliyet gösteren Kulak İnşaat A.Ş.'nin yönetim kurulu başkan vekilliği ve genel müdürlüğünü yürütüyor. Kulak, aynı zamanda, Kulak İnşaat'ın iştiraki olarak 2012 yılında İstanbul'da kurulan KLK Yapı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin de yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

(ELF-Y)



05.08.2017 10:10:55 TSI

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