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Serdivan Belediyesi'nin acı kaybı



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SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde 28 yıldır görev yapan 54 yaşındaki Recep Özçolakoğlu geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir hafta önce hastaneye kaldırılan ve tedavi sonrası taburcu edilerek evinde istirahat etmeye devam eden Özçolakoğlu, ikinci kez geçirdiği kriz sonrası kalbine yenik düştü. Recep Özçolakoğlu'nun ailesini ziyaret ederek taziyede bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Belediyemize uzun yıllar emek vermiş, özverisi ve iş ahlakı ile hem bizim hem de bölge esnafının takdirini kazanmış ekip arkadaşımız Recep Özçolakoğlu'nu kaybettik. Rahatsızlığının ilk anında yapılan müdahale ile kendisine takılan stent sonrası, dualarımız bir an önce iyileşip onun aramıza dönmesiydi. Ne yazık ki bugün personelimizi ebediyete uğurladık. Hepimiz üzüntü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Hepimizin başı sağolsun" dedi.

Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; merhumun 5 Ağustos Cumartesi günü, Bahçelievler Mareşal Fevzi Çakmak Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Serdivan Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defin edileceği belirtildi.

(BCT-RFK-Y)



05.08.2017 10:31:56 TSI

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