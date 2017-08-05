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Simav Belediyesine araç takviyesi





(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Su İşleri Müdürlüğü için alınan hizmet aracı hizmete sunuldu.

Simav Belediyesi önünde gerçekleşen törene meclis üyeleri, belediye daire müdürleri ve personeli katıldı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, yaptığı açıklamada, "Araç filomuza kattığımız Su İşleri Müdürlüğü hizmet aracı Simav'a hayırlı olsun, yeni aracımızı Allah kazasız belasız hayırlı işlerde kullanmak nasip etsin. Devlet Malzeme Ofisi'nden 88 bin lira karşılığında aldığımız hizmet aracını kullanacak personellerimizin, bu araçlarda tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu unutmamaları uyarısında bulunuyorum. Yeni araçlarımızın yanı sıra ilçemiz için hizmet kapasitemizi genişleteceğiz " dedi. (MEİ-EFE)



05.08.2017 10:37:21 TSI

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