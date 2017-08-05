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Sebze Üretimini Geliştirme Projesi'nde 24 çiftçiye destek verildi

- Bahçe İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, Sebze Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 24 çiftçiye, 211.200 adet domates, biber ve patlıcan fidesi verildiğini söyledi



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Bahçe İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, Sebze Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 24 çiftçiye, 211.200 adet domates, biber ve patlıcan fidesi verildiğini söyledi.

Bahçe Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün yüzde 50 İl Özel İdaresi kaynağından hibeli olarak verdiği sebze fideleri ile Arıklıkaş köyü, Buğdacık mevkiinde kurulan 8 dekar domates, 5 dekar biber ve 3 dekar patlıcan olmak üzere toplamda 16 dekar büyüklüğündeki Mehmet Avşar'a ait sebze bahçesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu ve teknik personellerince kontrol edildi.

Bahçe İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, uygulanan proje hakkında bilgi verdi.

Müftüoğlu; "2017 yılı dikim sezonunda uyguladığımız 'Sebze Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında İlçemiz köylerinde açıkta sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, üreticilerimizin verimli çeşitlerle, bilinçli ve tekniğine uygun olarak daha kazançlı yetiştiricilik yapmalarını sağlamak amacıyla 24 çiftçimize, 211 bin 200 adet domates, biber ve patlıcan fidesi verilmiştir. Çiftçilerimize verilen fidelerin 103 bin 200 adedi domates, 86 bin 750 adedi biber ve 20 bin 250 adedi de patlıcan fidesi olup, bu fidelerle İlçemizde 200 dekar sebze bahçe tesisi kurdurulmuştur. 100 bin TL proje bedelli sebze üretimini geliştirme projemizin yüzde 50'si İl Özel İdare Müdürlüğü destekli olarak çiftçilerimize hibe olarak verilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz sebze bahçesi kontrollerinde verdiğimiz patlıcan, biber ve domates çeşitlerinden ve ürün verimlerinin çok yüksek olmasından üreticilerimizin çok memnun olması bizi de ziyadesiyle memnun etmiş ve sebzecilik konusunda bizi daha da şevklendirmiştir" şeklinde konuştu.

(RSL-Y)



05.08.2017 10:44:55 TSI

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