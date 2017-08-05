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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Elektrik kablolarının yeraltına alınma çalışmaları

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:43
Elektrik kablolarının yeraltına alınma çalışmaları
Elektrik kablolarının yeraltına alınma çalışmaları

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elektrik nakil hatlarının yeraltına alınma ve yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
TREDAŞ Çorlu Bölge Başmühendisi Arif Tanılır, Çorlu ilçesinde 4 mahallede havai hatlı şebekelerin yeraltına alınma çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Tanılır, "Çorlu Bölge Başmühendisliği sorumluluk sahasında Reşadiye, Çobançeşme, Şeyhsinan ve Muhittin mahallelerini kapsayan yatırım çalışmasının toplam kazı metrajı 32 kilometredir. Mevcutta ekonomik ömrünü doldurmuş havai hatlı şebekelerin ve trafo merkezlerinin yer altı kablolu olarak yenilenmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Toplam yatırım bedeli Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. birim fiyatları ile 12 milyon TL'yi aşmaktadır. Yatırım çalışmalarının tamamlanması akabinde bölgede elektrik kesinti sayı ve sürelerinin minimum seviyeye inmesi planlanmaktadır. Çorluda vatandaşlarımıza kaliteli ve sürekli enerji sağlamak için 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyoruz" dedi.
(MA-MEF-Y)

05.08.2017 10:46:25 TSI
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