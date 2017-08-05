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Aydınlı mucit, balatasız fren sistemi yaptı



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Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydınlı mucit Osman Çete, balatasız fren sistemi yaparak, bu sistemin araçlarda kolay bir şekilde uygulanabileceğini, gerekli destek verilmesi halinde bu projenin otomotiv sektörüne faydalı olacağını iddia etti.

2000 yılında Astsubay olarak Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında Jet Motor Teknisyeni olarak çalışırken görevden ayrıldığını belirten 40 yaşındaki Aydınlı mucit Osman Çete, sonrasında ise çeşitli özel sektör kuruluşlarında işine devam ettiğini belirtti. 2005 yılından sonra kendi meslek dalı hariç bir çok işte çalıştığını, çiftçilik dahi yaptığını ifade eden Çete, mekaniğe, motora olan ilgisinin sürekli devam ettiğini kaydetti.

Mucit Çete, şu ana kadar 8,10 adet proje yaptığını son olarak balatasız fren sistemi icat ettiğini açıkladı. Bir hafta içinde icadını yaptığını kaydeden Çete, yaptığı bu sistemin araçlarda rahatlıkla uygulanabileceğini iddia etti.

Aydın Mimar Sinan Teknik Lisesi Motor Bölümü mezunu olan Çete, bunun gibi 8 tane daha projesinin olduğunu belirterek, "Bu projemin ismi 'Balatasız, Sürtünmesiz, Mekanik, ABS Fren' sistemi. Bu projede diskin üzerinde ileri ve geri dönüşlerdeki açılar farklı olur. Bu açılarda dönmeyi engellemek için rulmana yay baskı kuvvetiyle diski durduruyorum. Bu sistemde sürtünme olmadığı için arabalarda balata yanma derdi yok. Fırsat verilirse özellikle tırların frenlerinde tutmama gibi olasılığı da ortadan kaldırmayı hedefliyorum. Elimizdeki mevcut sistemde diski söküp tornada ön dönüşler için 60 derece arka dönüşlere 30 derece vererek üzerine sadece rulman eklememiz yeterlidir" diyerek tasarımını yapıp maket üzerinde denediği sistemi uygulayabilmek için yardım beklediğini söyledi.

Hayatı kolaylaştırmak için sürekli arayış içinde olduğunu, icat ettiği sistemin arabalara çok rahat uygulanabileceğini belirten Çete, "Devlet büyüklerimden, özel sektörden bu projeye destek istiyorum. İşim yok, çalışmıyorum, gerekli yerlerden bu projenin uygulanabilmesi için yardım bekliyorum. Destek verilirse bu proje için dünyada otomobil sektöründe Türkiye'nin bir numara olacağına kesin kanaatim var" dedi.

(OD-İK)



05.08.2017 10:47:18 TSI

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