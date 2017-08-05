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Bayburt çiçekle donatılıyor



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Peyzaj çalışmalarıyla Bayburt'taki orta refüj ve kavşakları çeşitli motiflerle donatıp aynı zamanda çiçeklendiren Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çiçeklendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Ekipler şehir merkezi ve anayollardaki orta refüjler ile vatandaşların yürüyüş yapmak ve gezmek için tercih ettiği alanlarda mevsime uygun olan çiçeklerin dikimini gerçekleştiriyor.

Şehrin çeşitli noktalarında ki orta refüj ve kavşaklarda gül dikimi gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları tamamlandığında Bayburt'taki park ve bahçeler ile orta refüjleri daha estetik bir görünüme kavuşacak.

(YY-AA-Y)



05.08.2017 11:01:14 TSI

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