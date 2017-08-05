ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yaz ayında besin güvenliğine dikkat

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:06
Yaz ayında besin güvenliğine dikkat
Yaz ayında besin güvenliğine dikkat

(Fotoğraflı)

Ahmet Akbuğa
ERZURUM (İHA) - Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, yaz aylarında besin güvenliğine dikkat çekerek, "Yaz aylarında gıda kaynaklı hastalık riskinde iki nedenden dolayı artış gözlenir" dedi.
Diyetisyen Yıldırım, "İlk olarak yazları hava sıcak ve nemlidir bu yüzden salmonella , e.coli gibi gıda kaynaklı hastalıklara sebep olan bakteri türleri sıcak ve nemli ortamlarda hızla çoğalırlar. İkinci olarak yaz aylarında açık hava aktivitelerinde artış olur. Pikniklerde ve kamp gezilerinde yenen veya pişirilen yemeklerin hazırlanması ve saklanması için güvenilir yıkama ve soğutma imkanları bulmak zordur. Besin zehirlenmelerine karşı yaşlılar, bağışıklık sistemi düşük olanlar ve hamileler özellikle dikkatli olmalıdırlar." diye konuştu.
Gıda kaynaklı hastalıkların en yaygın belirtilerinin mide krampları, bulantı, kusma, ishal, ateş ve baş ağrısı olduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Bakteri, virüs ve parazitin türüne bağlı olarak kontamine olmuş besini yedikten bazen birkaç saat, bazen birkaç gün veya birkaç hafta sonra ortaya çıkabilir. Çoğu insan tamamen iyileşir. Nadir olarak ölümcül olabilen beyin enfeksiyonları ve kan zehirlenmeleri görülebilir. Bazı basit kurallara uyarak besin zehirlenmelerinden korunmak mümkündür. Her zaman çapraz kontaminasyonu önlemek için et, balık, tavuk, yumurta gibi çiğ gıdaları pişirilmiş besinlerden, meyve ve sebzelerden ayrı tutun. Bıçak, doğrama tahtaları gibi aletleri çiğ yiyeceklerde kullandıysanız diğer yiyeceklerde kullanmayın. Ellerinizi, mutfak yüzeylerini, mutfak eşyalarını, yeniden kullanılabilir alışveriş çantalarını ılık ve sabunlu su ile sık sık yıkayın. Mutfağınızı ve yiyeceklerinizi zararlı böcek, haşere ve hayvanlardan koruyun. Her zaman pişirilen besinin iç sıcaklığını dijital bir yemek termometresi ile kontrol etmeye çalışın. Pişirilmiş besinlerin iç sıcaklıkları istenilen derecelerde olduğunda güvenlikle yenilebilir. Olması gereken bazı iç sıcaklık değerleri, dövülmüş et, kıyma 71C, artan yiyecekler, kemikli ve ayrılmış kanatlı parçalar 74C, bütün kümes hayvanları 85C, balık ve deniz ürünleri 63 C . Çorba ve sulu yemekleri tamamen piştiğinden emin olana dek kaynatın. ( 70C )
Temiz su kullanın. Ezik, çürük olmayan taze besinleri seçin. Çiğ yenen sebze ve meyveleri iyice yıkayın. Son kullanma tarihi geçen besinleri yemeyin. Pastörize, UHT süt gibi mikrop arındırma işleminden geçmiş besinleri tercih edin.
Pişmiş yemekleri oda ısısında 2 saatten fazla bırakmayın. Tüm pişmiş ve bozulabilen yiyecekleri hemen buzdolabına koyun. Donmuş besinleri oda ısısında bekleterek çözdürmeyin. Pişmiş yemekler tabağa konulana dek sıcak tutulmalıdır. ( 60C nin üzerinde ). Pişmiş yemeği tekrar ısıtırken tamamen ısınmasına dikkat edin. Artan pişmiş yiyecekleri 4 gün içinde tüketmeye çalışın" şeklinde konuştu.
(AA-AA-Y)

05.08.2017 11:09:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Saç dökülmesi nedenlerine dikkat
YEREL

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDENLERİNE DİKKAT
Fazla kahve içmek dişlerde probleme sebep oluyor
YEREL

FAZLA KAHVE İÇMEK DİŞLERDE PROBLEME SEBEP OLUYOR
EBB Gençlik Spor Kulübü Basketbol 2. Lig'de
YEREL

EBB GENÇLİK SPOR KULÜBÜ BASKETBOL 2. LİG'DE
Bakan Eroğlu, Başkan Sekmen'den brifing aldı
YEREL

BAKAN EROĞLU, BAŞKAN SEKMEN'DEN BRİFİNG ALDI
Erzurum'da ilk kupa sahibini buldu
YEREL

ERZURUM'DA İLK KUPA SAHİBİNİ BULDU
Aziziye'de açılışlar sürüyor
YEREL

AZİZİYE'DE AÇILIŞLAR SÜRÜYOR
Erzurum'da 38 tesisin temeli atıldı
YEREL

ERZURUM'DA 38 TESİSİN TEMELİ ATILDI
Cağ kebabına bayan eli değdi
YEREL

CAĞ KEBABINA BAYAN ELİ DEĞDİ
Sekmen, &quot;Eğitimden ekonomiye, kültür sanattan spora kadar bir çok alanda gençliğimizin daha çok rol alması gerektiği düşüncesindeyim&quot;
YEREL

SEKMEN, "EĞİTİMDEN EKONOMİYE, KÜLTÜR SANATTAN SPORA KADAR BİR ÇOK ALANDA GENÇLİĞİMİZİN DAHA ÇOK ROL ALMASI GEREKTİĞİ DÜŞÜNCESİNDEYİM"
Polat: &quot;Cumhuriyetin ilk 50 yılında öğretmen, imam ve muhtar toplumun gerçek ombudsmanlarıydı&quot;
YEREL

POLAT: "CUMHURİYETİN İLK 50 YILINDA ÖĞRETMEN, İMAM VE MUHTAR TOPLUMUN GERÇEK OMBUDSMANLARIYDI"
Kefir tüketin uzun yaşayın
YEREL

KEFİR TÜKETİN UZUN YAŞAYIN
Göz protezinde bilinmesi gerekenler
YEREL

GÖZ PROTEZİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
Erasmus Plus Projeleri onaylandı
YEREL

ERASMUS PLUS PROJELERİ ONAYLANDI
TDED Erzurum yönetim kurulu üyesi Aydemir: &quot;Ombudsman şeklindeki isimlendirmenin derhal Türkçe karşılığının kullanılmasını talep ediyoruz&quot;
YEREL

TDED ERZURUM YÖNETİM KURULU ÜYESİ AYDEMİR: "OMBUDSMAN ŞEKLİNDEKİ İSİMLENDİRMENİN DERHAL TÜRKÇE KARŞILIĞININ KULLANILMASINI TALEP EDİYORUZ"
ASP Erzurum İl Müdürü İlbaş: &quot;Koruyucu aile olun, bir çocuğun hayatı değişsin&quot;
YEREL

ASP ERZURUM İL MÜDÜRÜ İLBAŞ: "KORUYUCU AİLE OLUN, BİR ÇOCUĞUN HAYATI DEĞİŞSİN"
Kaş problemi psikolojiyi bozuyor
YEREL

KAŞ PROBLEMİ PSİKOLOJİYİ BOZUYOR
Anıl Yüksel ve Muhammet Haylaz Erzurum'da yarı finalde
YEREL

ANIL YÜKSEL VE MUHAMMET HAYLAZ ERZURUM'DA YARI FİNALDE
Göztepe'nin tecrübeli stoperi Lokman Gör, BB.Erzurumspor'da
YEREL

GÖZTEPE'NİN TECRÜBELİ STOPERİ LOKMAN GÖR, BB.ERZURUMSPOR'DA