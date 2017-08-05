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İkinci kazada hayatını kaybetti



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden sürücünün alkollü olduğu ileri sürülürken aynı kişinin yaklaşık 3 ay önce de kaza geçirdiği öğrenildi. Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza akşam saatlerinde Köşk Mezeköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köşk'ten ikamet ettiği 20 kilometre uzaktaki Başçayır Mahallesi'ne gitmekte olan 55 yaşındaki Halil İbrahim Ergen, Mezeköy çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkıp dereye uçtu. Takla atan araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Halil İbrahim Ergen, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ergen, Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 3 ay önce de trafik kazası geçirdiği öğrenilen Halil İbrahim Ergen sabah saatlerinde Başçayır Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

(İK)



05.08.2017 11:10:42 TSI

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