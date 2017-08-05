Arda ile Ceren çocuklarla buluştu
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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Fuarı yaz etkinlikleri kapsamında Arda İle Ceren müzikali sahnelendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Fuarı'ndaki yaz etkinlikleri devam ediyor. Her hafta bir konser ve çocuklara yönelik müzikal gösteri fuarda vatandaşlara sunuluyor. 51. yıl yaz etkinlikleri kapsamında Arda ile Ceren Biz İkimiz çocuklarla buluştu. Birbirinden farklı konu ve hikayeleriyle Arda ile Ceren çocuklara öğretici bir zaman dilimi yaşattı. Güneş Sahnesi'nde sergilenen Biz İkimiz'in maceralı gösterisini yüzlerce çocuk izledi. Arda ile Ceren çocuklara sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları için kapı önlerine birer su ve yemek kabı bırakmalarını hatırlatmayı da ihmal etmediler.
(GY-Y)
05.08.2017 11:16:55 TSI
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