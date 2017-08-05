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Üniversiteli kurbanlıklar satışa çıktı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:14
Üniversiteli kurbanlıklar satışa çıktı
Üniversiteli kurbanlıklar satışa çıktı
- ADÜ Veteriner Fakültesi kurban satışlarına başladı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tamamen doğal ortamda yetişen kurbanlıkların satışına başladı. 3 Ağustos 2017 tarihinde başlayan satışlarda son tarih 25 Ağustos 2017 olarak belirlenirken, KDV dahil kilo satış bedelinin dişi canlı hayvan için (Kg/20-17 TL), erkek canlı hayvan (Kg/21 TL) olarak belirlendiği kaydedildi.
Kurbanlıklar tamamen doğal çayır ve mera ortamında yetişti
ADÜ Veteriner Fakültesi tarafından yapılan açıklamada kurbanlıkların tamamen doğal ortamda organik yemlerle beslendiği belirtilirken "Kurbanlıklarımız üniversitemiz bünyesinde bir yılı aşkın süredir, tamamen doğal çayır ve mera ortamında, yemlerine sentetik herhangi bir katkı olmadı. Tüm sağlık kontrolleri fakülte bünyesindeki akademik personel tarafından yapılan kurbanlıklar, yaklaşan kurban bayramı ile birlikte Aydın halkının tercihine sunuldu. Satın almak için fakülte idari birimleri ile irtibat kurularak, kurbanlıklar da doğal ortamlarında görülebilir" denildi.
Veteriner Fakültesinden yapılan açıklamada, "Kurbanlık almak isteyenler hayvanların kulak numarası üzerinden Fakültemiz Döner Sermaye mutemetliğine 100 TL yatırarak kurbanlığını ayırtabilir. Ayrılan kurbanlıkları almaya gelmeyen müşterilerin ödedikleri 100 TL kaparoları iade edilmez. Listede 27 Temmuz 2017 tarihli ağırlıkları verilen kurbanlıkların bedeli, ödemenin yapılacağı gün tekrar tartılarak değişen ağırlığa göre yeniden tespit edilecektir. Ayrılan hayvanların kalan bedelleri ise en geç 25 Ağustos 2017 tarihine kadar Veteriner Fakültesi Döner Sermaye Veznesine yatırılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar bedeli yatırılmayan kurbanlıklar için satın almaktan vazgeçilmiş sayılacağından kaparoları iade edilmeyecektir. Kurbanları ayırmak isteyenler telefonla iletişime geçebilir" denildi.
(OD-İK)

05.08.2017 11:16:58 TSI
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