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Şahbaz: "Siyasi ikbal peşinde değilim"



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ADANA (İHA) - Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Adayı işadamı Mehmet Şahbaz, siyasetle asla işlerinin olmayacağını belirterek, ATO'yu basamak olarak kullanıp, siyasi ikbal peşinde olmadığını söyledi.

Kasım ayında yapılması düşünülen ATO seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıklayan ATO Başkan Vekili ve Şahbazlar A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz, siyasetin, siyasi partiler kanalıyla yapılması gerektiğine işaret etti.

Gelecekte belediye başkanı, milletvekili olma hayali kuranlardan ATO'dan uzak durmalarını isteyen Şahbaz, "ATO, şehrin ekonomisi için katma değer üretecek esnafın, işadamlarının yeridir. Siyaset yapmak isteyenler, gitsinler mücadelelerini siyasi partiler içerisinde versinler. ATO'yu basamak olarak kullanmasınlar" dedi.



"Adana için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız"

Kendisinin asla böyle bir planı ve düşüncesi olmadığını vurgulayan Şahbaz, "Bizim tek amacımız; Adana ekonomisini nasıl kalkındırabiliriz, Adana esnafına nasıl yardımcı olabiliriz, kentimiz için nasıl katma değer üretebiliriz. Bizim tüm hayalimiz, mücadelemiz bu yöndedir" diye konuştu.

Hayvancılık sektöründe Türkiye'nin 3'üncü büyük besi çiftliği, beyaz eşya sektöründe 32 ili kapsayan uluslararası marka distribütörlüğü ve plastik sektöründeki faaliyetleri ile Adana'nın ticaret hayatında önemli bir yere sahip olan Şahbazlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz, bulundukları noktaya tırnakları ile kazıyarak geldiklerini ifade etti. Bu yüzden iş hayatının A'dan Z'ye tüm aşamalarını çok iyi bildiklerini kaydeden Şahbaz, şöyle devam etti:

"ATO'da 4 yıl meclis üyeliği, 4 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptım. 8 yıldır da başkan vekilliği görevini yürütüyorum. Bu süreç içerisinde elde ettiğimiz tecrübeler ve bilgi dağarcığımız var. Bu bilgi ve tecrübelerimizi, yönetim kuruluna seçeceğimiz arkadaşlarımızla birlikte esnafımız, işadamlarımız için kullanacağız. Çünkü bizler de esnafız, çözüm üreten insanlarız. Adana ekonomisinin, Adana esnafının gücüne güç katmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız."

Başkan adayı Şahbaz, Adana Ticaret Odası üyelerinin kendisini yakından tanıdığını ve onların içinden biri olduğunu ifade ederek, adaylığını açıkladıktan sonra aldığı tebriklerin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Şahbaz, "Gerek ofisimi ziyaret ederek, gerekse telefonla arayarak beni kutlayan tüm oda mensuplarımıza ve değerli Adanalı hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

(ELF-Y)



05.08.2017 11:17:45 TSI

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