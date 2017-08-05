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Karamürsel Akademi Lise'ye yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak lise öğrencilerine yönelik hizmet veren Akademi Lise'deki Yaz Okulu faaliyetleri sürüyor.

Akademi Lise'nin, İzmit ve Gebze'de olduğu gibi Karamürsel'deki şubesi de gençlerin ilgisiyle dolup taşıyor. Gençler, ilçelerine kadar gelen bu önemli fırsatı yaz aylarından itibaren değerlendirmeye başladı. Öğrenciler yaklaşık bir ay sonra başlayacak yeni eğitim dönemi öncesinde, bir önceki senenin derslerini revize etme şansı buluyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında açılan Akademi Lise Karamürsel Şubesi, dört katlı modern bir binada hizmet veriyor. Her katı 600 metre kare olan binanın birinci katında danışma, el sanatları atölyesi, sergi salonu, idareci ve ofis personeli odaları, toplantı salonu, bilgi işlem odası, rehberlik odaları, güvenlik odası ve lider öğrenciler odası yer alıyor. İkinci katta spor salonu, spor salonu ve soyunma odalarının yanı sıra 4 sınıf, internet sınıfı, cep sinema salonu, öğretmen odası ve mutfak bulunuyor. Binanın üçüncü ve dördüncü katında ise 6 sınıf, satranç sınıfı, test kitapları arşiv odası, bay-bayan mescit, rehberlik odası, öğretmenler ve divaniyeler, 100 kişilik konferans salonu, kütüphane, kafe ve teras kafe ile mutfak yer alıyor.

Akademi Lise Karamürsel Şubesi açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Zira çok sayıda genç ücretsiz olarak hizmet veren bu eğitim kurumundan yararlanmak için başvuru yaptı. Lise öğrencileri, yaklaşık bir ay sonra başlayacak yeni eğitim dönemi öncesinde bir önceki senenin derslerini tekrarlama şansı buluyor. Bu yıl üniversite sınavına girecek olan son sınıf öğrencileri de şimdiden çalışmalarına Akademi Lise'den başlattı.

(GY-Y)



05.08.2017 11:20:30 TSI

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