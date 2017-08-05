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Saç dökülmesi nedenlerine dikkat



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ERZURUM (İHA) - Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Engin Sönmez, ailesel yatkınlık, stres, mantar enfeksiyonları ve kalitesiz bakım ürünlerinin kullanılmasının saç dökülmesini artırdığını söyledi.

Hairestetik Turkey Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Engin Sönmez, Saç dökülmelerinin kansızlık, beslenme bozuklukları, vitamin eksiklikleri, ağır hastalıklar, hormonal düzensizlikler ve bazı ilaç kullanımlarından sonra görülebilirse de genelde bir nedene bağlanamayacağını belirterek, "Ailesel yatkınlık, stres, mantar enfeksiyonları ve kalitesiz bakım ürünlerinin kullanılması dökülmeyi etkileyerek arttırabilmektedir. Saç dökülme alanları erkeklerde başın ön, üst ve tepe kısmında görülür ve degişken genişlikte olabilir. Çoğu kişide ileri yaşlara kadar başın her iki yanında ve ensede dökülmeyen alanlar kalır.

Kadınlarda ise yaygın seyrelme tarzında dökülmeye daha sık rastlanır bölgesel dökülme nadir olarak görülür.

Saç dökülmesi otuzlu yaşlara doğru başlar ve elli yaşın üstünde erkek nüfusunun hemen hemen yarısında görülür. Başlama yaşı ne kadar erken olursa dökülme o kadar fazla ve geniş alanda olur" diye konuştu.

Saç ekimi sonrası ve bakım

Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Engin Sönmez, saçların ilk kez operasyondan 3 gün sonra yıkanması gerektiğini belirterek, "Özel bir losyon ve şampuanla 15. güne kadar, her gün günde 1 veya 2 kez, yıkamanın aşağıda anlatılacağı biçimde yapılması gerekir.Saç ekimi yapılan bölgeye elinize döktüğünüz losyondan elinizi hafif bastırarak ve asla sürtme hareketi yapmadan bol miktarda dağıtınız.Ekim yapılan bu bölgede kabuk ve pıhtıların yumuşaması için losyon 1 saat bekletiniz.Ardından ılık veya soğuk suyla elinizi yine bu bölgeye sürtmeden yumuşakça bastırılarak iyice durulayınız. Hemen ardından özel şampuanlı elinizle aynı şekilde hafifçe bastırılarak ve asla sürtme hareketi yapmadan bol miktarda ve hafif köpürünce ye kadar sürünüz ve beklemeden ılık su ile durulayınız. Yumuşak bir havlu ile saçlarınıza hafifçe bastırarak ve sürtme hareketi yapmadan saçlarınızı kurulayabilirsiniz. Ya da saç kurutma makinesi ile uzaktan tutarak ılık bir sıcaklıkta saçlarınızı kurutabilirsiniz. Yıkamanın 1 haftasından sonra ekim yapılan bölgeyi hafif bir şekilde ovalayarak yıkayabilirsiniz. Yıkamadan 10 gün sonra ekim yapılan alanda kabuk kalması iyileşmeyi olumsuz etkileyeceği için kalan kabukları, var ise dökmelisiniz. İki hafta sonra doktorlarımız sizi arayacaktır. Saçlarınız uzayana kadar güneşli günlerde şapka takabilirsiniz.

Saç ekiminden 1 ay sonra havuza, hamama saunaya ve solaryuma girebilirsiniz. Saç ekiminden 2.5 ay sonra ekim yapılan bölgelerde sivilceler çıkabilir. Sizi rahatsız edecek kadar artış gösterirse bizi arayabilirsiniz" diye konuştu.

(AA-AA-Y)



05.08.2017 11:23:39 TSI

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