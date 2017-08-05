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Güroymaklılar otobüse bedava biniyor



(Fotoğraflı)



Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak Belediyesinden ücretsiz halk otobüsü hizmeti.

Güroymak Belediyesi, ilçenin tüm mahallerinde ücretsiz halk otobüs seferleri başlattı. 12 yıl boyunca birilerine rant sağlandığını belirten Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Birilerine rant sağlamak amacıyla ihalesiz olarak kullanılan şehiriçi toplu taşıma hatları, belediyemiz tarafından bugün itibariyle sonlandırılmıştır. Yıllarca bir avuç insana haksız kazanç sağlayan ve belediyemizi de çok ciddi anlamda zarara uğratan hatların iptal edilmesi, halkımızı çok memnun etmiştir. Bugünden itibaren taşımalar, belediyemiz araçlarınca bir haftalığına ücretsiz ve bu bir haftanın sonunda 1 TL olan şehir içi taşıma ücretleri 50 kuruş olarak yapılacaktır" dedi.

Vatandaşlar ise, Belediye Başkan Vekili Alibeyoğlu'na bu hizmetten dolayı teşekkür ettiler.

(GO-ŞAK-Y)



05.08.2017 11:27:02 TSI

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