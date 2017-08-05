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Babasının vasiyetini yerine getirdi



(Fotoğraflı)



Serkan Akkuş

BURSA (İHA) - Bursa'da, yerel sanatçı ve radyo programcısı Melek Su, babasının vasiyetini ve evladının hayali olan albümünü tanıttı.

Melek Su'nun Ördekli kültür Merkezi'ndeki albüm tanıtımına çok sayıda davetli katıldı. Siyaset ve sanat dünyasından da isimlerin protokolde ağırlandığı gecede, Melek Su, katılan herkese teşekkür etti. Su, "Çok emek harcadım, çok zorlandım, ama evladımın hayali, babamın vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktayım" dedi.

Bir süre müddet babasını kaybeden Melek Su, babasının vasiyetini yerine getirmek için gece gündüz çalıştığını anlattı.

(SA-MŞ)



05.08.2017 11:33:02 TSI

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