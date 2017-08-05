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Halkın taleplerini ilettiler



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığının 3 birim başkanı, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini iletti.

Partinin Ekonomi İşleri Birim Başkanı Esma Ölçen, Çevre Şehir ve Kültür Birim Başkanı Feyza Efe ve Yerel Yönetimler Birim Başkanı Ayşe Canan Efe, birimleri ve kentle ile ilgili halkın taleplerini iletmek üzere Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan Başkan Saraçoğlu, Kütahya'nın büyükşehir olmasıyla projelerin daha kısa sürede hayata geçirileceğini kaydetti.

Saraçoğlu, "Bize ayrılan bütçe genişleyecek. Her açıdan daha büyük, daha zengin bir Kütahya olacağız. Projelerimiz ve çalışmalarımız artık daha hızlı ve daha kolay biçimde hayata geçecektir" dedi.

Cumhuriyet Mahallesinde kullanıma sunulan hanımlar lokalinin bir benzerinin Evliya Çelebi Mahallesine de yaptırılacağını yapılacağını dile getiren Saraçoğlu, TCDD tarafından yaptırılmakta olan 2 alt geçit çalışmalarının Aralık ayında bitirilerek hizmete sunulacağını ifade etti.

Başkan Saraçoğlu, çöplerin toplanmasıyla ilgili ilgili problemin belediyeden değil, çöpleri toplayan şirketten kaynaklandığını ve mahkeme sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Şehzadeler Parkı'nın şehirde büyük bir eksikliği giderdiğini belirten Başkan Kamil Saraçoğlu, Kütahya Fuarı'nın geliştirilmesi için de geniş çaplı çalışma başlatacaklarını sözlerine ekledi.(EFE)



05.08.2017 11:33:35 TSI

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