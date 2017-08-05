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İpekyolu Belediyesi tarihi ve kültürel mirasa da sahip çıkıyor



(Fotoğraflı)



Şükrü Akyüz

VAN (İHA) - Van merkez İpekyolu Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasa da sahip çıkıyor.

Şehrin önemli simgelerinden Van Kalesi yanındaki yollar İpekyolu Belediye'since yenileniyor. Gerek ziyaretçi ve turistlerin kaleyi ziyaretlerinde kolaylık sağlamak, gerekse tarihi dokunun estetik bir yaklaşımla korunarak gelecek kuşaklara ulaştırılması amacıyla yapılan çalışmalarda kale sınırlarının hemen yanında olan ve bugüne kadar toprak olan yollara kilit parke taşı döşeniyor.

Altyapı çalışmalarının bitirildiği proje çerçevesinde, kilit parke taşı, oluk ve bordür döşeme çalışmaları devam ediyor. Belediyemizin, şehrimizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkma bilinciyle yaptığı çalışmalar bundan sonra da devam edecektir.

(ŞAK-Y)



05.08.2017 11:34:43 TSI

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