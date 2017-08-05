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Pancar Kooperatifinden lahana üreticilerine sulama desteği



(Fotoğraflı)



Murat Hazer

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Pancar Ekicileri Kooperatifi ilçedeki lahana üreticilerine damlama sulama tekniklerini yerinde anlatarak, çiftçilere destek oldular.

Küçük Kaynarca Mahallesi'ndeki 15 dönüm arazisine lahana dikimi yapan Necmi Kösem isimli çiftçiyi arazisinde ziyaret eden, Pancar Ekicileri Kooperatifi Mesul Müdürü Önder Ergün verimli hasat için damla sulamanın önemini anlattı. Önder Ergün konuyla ilgili olarak, "Yeraltı su kaynaklarımızın daha verimli ve daha düzenli bir şekilde kullanılması, aynı zamanda daha az su ile daha geniş arazilerin sulanması damlama sulama ile olmaktadır. Bununla birlikte; hastalık ve zararlılara karşı mücadele kolaylığı sağlanmaktadır. Damlama sulama ile dekardan alınan verim yağmurlama sulamaya oranla daha yüksek ve işçilik kolaylığı çok daha az olur" dedi.

Damlama sulama yapılan tarlada mantari hastalıkların görülmemekte olduğunu belirten Ergün, "Damlama sulama yapılan tarlarda mantari hastalıklar görülmemekte ve hastalıklar anında baskı altına alınmaktadır. Tarlaya hasada giren çiftçiler aynı anda tarlayı hasat ederek, işçilik masraflarının da önüne geçmektedir. Dekardan alınan ürün miktarı yüzde 50 oranında artmakta ve artık hızlı bir şekilde Kaynarca bölgemizde damlama sulamaya geçilmektedir. Sadece lahana değil su kaynağı olan bölgelerde diğer ürünlerde de mısır özellikle geçileceğini düşünmekteyim" diye konuştu.

(MH-RFK-Y)



05.08.2017 11:36:26 TSI

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