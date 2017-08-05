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Fatsa'da ana su hattı çalışmaları

- Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan:

- "Ana su hattı yenileme çalışmalarını bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz"



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde ana su hatları yenileme çalışmaları devam ediyor.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) tarafından yürütülen çelik hat döşeme çalışmasında 400'lük eski boruların yerine 800'lük boru döşeniyor. İlçemizin Meşebükü Mahallesi'nde ana depodan başlayan çalışma Kurtuluş Mahallesi etabından sonra Sakarya Mahallesi ve Fatih Mahallelerinde çalışma yapılacak İnönü Caddesi'nde sona erecek" dedi.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan çalışma yapılan güzergahlarda çelik boruların kullanım işlevini kaybetmesi nedeniyle yenileri ile tamamen değiştirileceğini belirterek, "Ana su hattı çalışması Fatsa ilçemiz açısından çok önemli. Ana su hattı çalışması Mayıs ayının ilk haftası başladı ve Allah'tan bir kaza keder olmazsa bu yıl sonu tamamlanması öngörülüyor. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz şahsında tüm ekibine ve çalışmayı gerçekleştiren Ordu Su ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum çünkü bu çalışma küçümsenmeyecek devasa bir çalışma. Fatsa ilçemizin uzun yıllar su sorunu yaşamaması için bu çalışmanın yapılması gerekiyordu" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



05.08.2017 11:46:13 TSI

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