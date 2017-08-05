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Protokol yolu 9.8 milyonluk yatırımla aydınlatılıyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 'Protokol Yolu' olarak isimlendirilen havaalanı ile şehir merkezi arasındaki karayolu Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilecek olan 9.8 milyon liralık yatırım ile tamamen aydınlatılacak.

Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, çalışmaların devam ettiği yatırım ile ilgili bilgi verdi. Yaka, "Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Bağcılar 2 Protokol Yolları AG-OG Havai Hattın Yeraltına Alınması ve BİSOP Tesis Yapım İşi kapsamında yaklaşık 114 bin metre alçak veorta gerilim yeraltı kablosu kullanıyoruz. Bu yol üzerinde ekiplerimiz tarafından 360 adet aydınlatma direği ile 180 adet box panonun montajı gerçekleştirilecek. Yıl sonu tamamlamayı hedeflediğimiz çalışmamız toplamda 30 trafo bölgesindeki 8230 abonemizi kapsıyor. Toplam 9 milyon 790 bin 447 liraya mal olacak bu yatırımımız tamamlandığında kentin protokol yolu olarak bilinen güzergahındaki mevcut beton direkli şebeke yeraltına alınacak. Böylece protokol yolunda kentimize yakışır bir aydınlatma sağlanmış olacak'' dedi.

(İHA-AKK-Y)



05.08.2017 11:47:55 TSI

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