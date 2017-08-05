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Milletvekili Açıkgöz tarihi caminin restorasyon yapımını inceledi



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Divan Katip üyesi Mustafa Açıkgöz, Nevşehir'in Çardak köyündeki tarihi Çardak Selçuklu camide devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Milletvekili Açıkgöz'e Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreteri Savaş Benli Sekreter Yardımcısı Ramazan Çiftçi, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz ve Çardak köyü muhtarı Adem Özer de eşlik etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz," Hoşgörünün canlı tarihi olan camimiz, medeniyetlerin beşiği Nevşehir'imizin ve ülkemizin nadide ibadethanelerinden. Emanetimizi, kültür mirasımız olarak korumaya devam edeceğiz. Yerli ve yabancı tüm konuklarımızı tarihî yolculuğa ve eşsiz güzelliklerin diyarı Kapadokya'mıza ziyarete bekliyoruz" diye konuştu.

(COŞ-SK)



05.08.2017 11:49:29 TSI

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