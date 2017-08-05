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Yabancı öğrenciler Mutfak Atölyesi'nde

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:01
Yabancı öğrenciler Mutfak Atölyesi'nde
Yabancı öğrenciler Mutfak Atölyesi'nde

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Yunus Emre Enstitüsünün davetlisi olarak "Türkçe Yaz Okulu" programı kapsamında Türkiye'ye gelen ve Eskişehir'de çeşitli gezi ve ziyaretlerde bulunan yabancı öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi'ni ziyaret etti.
Başta Fas, Cezayir, Irak, Sırbistan, Afganistan, Romanya, Mısır, Makedonya, Gürcistan, Beyrut olmak üzere çeşitli ülkelerden yaklaşık 17 öğrenci, Mutfak Atölyesi'nde pasta yapımını öğrendi. Öğrenciler Mutfak Atölyesi sorumlusu Aslı Atik ile hazırlıkları yaptıktan sonra hamur açtı. Mutfak Atölyesi'ndeki hummalı çalışmaları izleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da misafir öğrencilere yapılması gerekenleri bizzat anlattı.
Öğrencileri ağırlamaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Ataç, "Bu proje farklı bir proje. Sizler, bizlere yakın coğrafyada yaşayan insanlarsınız. Yemek kültürlerimiz benzeyebilir. Ben de sizlerin ülkelerinizin yemeğini çoğu kez tatmışımdır. Bugün burada hamur işi yapılacak, bizim coğrafyamız hamur işini sever. Güzel olacağını tahmin ediyorum. Sizlere kolay gelsin, birazdan tadına bakacağım" dedi.

"13 farklı ülkeden 17 öğrencimiz bulunuyor"
Yunus Emre Enstitüsü adına gruba eşlik eden rehber öğretmen Füsun Güngör, "Cumhurbaşkanlığı'nın daveti üzerine 57 ülkeden 700'e yakın öğrenci Türkiye'de bulunuyor. Türkçe Yaz Okulu Programı için buradalar. Bugün burada ise 13 farklı ülkeden 17 öğrencimiz var. Başkanımız Ahmet Ataç'ın daveti üzerine buraya geldik. Ülkemize gelen yabancı öğrencilerimizin hem kültürümüzü hem mutfağımızı tanımasını istiyoruz. Tepebaşı Belediyesine kapılarını açtığı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(KA-Y)

05.08.2017 12:04:02 TSI
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