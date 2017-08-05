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Kahta'da iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:06
Kahta'da iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı
Kahta'da iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralardı.
Edinilen bilgiye göre, Aziz Karakaya (29) yönetimindeki 33 KAT 04 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır yolunun 5. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araç içinde sıkışarak yaralanan sürücü Aziz Karakaya, Kahta itfaiye ekiplerinin de desteğiyle kurtarılarak, olay yerine hazır bulunan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Diğer taraftan Kahta Diyarbakır Karayolunun 7. kilometresinde seramik fabrikasında taşımacılık yapan ve plakası öğrenilemeyen Seydi Arslan (48) yönetimindeki bir tır damperi devrildi. Nedeni henüz bilinmeyen kazanın ardından devrilen araçta bulunan Arslan, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(HT-AHM)

05.08.2017 12:07:52 TSI
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