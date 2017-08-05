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Dağköy Yağlı Güreşleri TGRT Haber'de canlı yayınlanacak



(Fotoğraflı)



ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ilçenin en büyük spor organizasyonu olarak geleneksel hale gelen "Kozlu Dağköy Yağlı Güreşleri" 6 Ağustos 2017 tarihinde TGRT Haber kanalından da canlı bağlantı ile milyonlara ulaşacak.

Kozlu ilçesinde bir süre önce protokolü imzalanan "Kozlu Dağköy Yağlı Güreşleri" 6 Ağustos 2017 tarihinde Dağköy'de gerçekleştirildi. Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte güreş alanı pehlivanları bekliyor. Kozlu ilçesinden de belediye tarafından güreş alanına halkın ulaşımı için araçlar hareket edecek. Saat 10.00'da başlayacak olan etkinlik gün boyu sürecek. Geleneksel hale gelen yağlı güreşler TGRT Haber'den de canlı bağlantı ile milyonlara ulaşacak. Çok sayıda başpehlivanın da katılacağı yağlı güreşlerde birlik ve beraberliğe dikkat çeken Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, "18 dalda başpehlivanlık için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Geniş katılımlı bir etkinlik olmasını istiyoruz. Baya bir sporu katılacak hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Batı Karadeniz'in Kırkpınar'ı olsun istiyoruz. İnşallah 6 Ağustos Pazar günü saat 10: 00 başlayacak olağan etkinliğe tüm Zonguldak halkını davet ediyoruz. Araçlarımız Kozlu'dan kalkacak. Bu konuda bize destek veren Kozlu Kaymakamımız Ahmet Karakaya'ya teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

(OA-OA-Y)



05.08.2017 12:13:38 TSI

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