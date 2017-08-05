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Zonguldak Folk Dans Rüzgarı Ukrayna'da esti



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Ukranya'nın Lviv jofka Belediyesi'nin davetlisi olarak Lviv'e gelen gösteri topluluğu, Buda İKS İstanbul kültür akademisi amatör halk oyunları ile Zonguldak Ekin Anatolian Folk Danc Grubuyla Lviv'lerle buluştu

İstanbul Kültür Akademi desteğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ukranya Kültür Bakanlığı işbirliğiyle birincisi gerçekleştirilen Uluslararası yerel Şenlikler Festivali bu sene 3-6 Ağustos tarihleri arasında Ukrayna'nın Lviv iline bağlı Jofka'da düzenlendi. Türkiye'den Uluslar arası yerel şenliklerine katılan ve İstanbul'da faaliyet gösteren halk oyunları ekiplerinden, Buda İKS amatör halk oyunları ile Zonguldak'dan Ekin Anatolian Folk gösteri ekipleri etkinlikleri kapsamında muhteşem bir gösteri sergilediler.

İstanbul İKS amatör halk oyun ekipleri, İstanbul, Artvin, Van karma ve Karadeniz yöresine ait birbirinden güzel dansları ile Zonguldak ekibi Trabzon yöresel gösterileri ile Lviv Jofka'lı vatandaşlara güzel bir akşam yaşatan dansçıların özellikle gösterinin sonunda hep birlikte sahneye çıkarak sergiledikleri ortak gösteri izleyenlerden büyük alkış aldılar. Festival kapsamında halk oyunları, tiyatro gösterileri, çeşitli sergiler düzenlenip Türk kültürünün kendine özgü öğelerinin festival aracılığıyla yaşatılmaya sağlandı.

Üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen şenliklere bölge halkının yoğun ilgisi gözlendi.

(EY-OA-Y)



05.08.2017 12:17:05 TSI

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