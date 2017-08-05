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AFAD, Toyota Boshoku AKT Ekibine 'Arama Kurtarma' eğitimleri verdi

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:15
AFAD, Toyota Boshoku AKT Ekibine 'Arama Kurtarma' eğitimleri verdi
AFAD, Toyota Boshoku AKT Ekibine 'Arama Kurtarma' eğitimleri verdi

(Fotoğraflı)

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Toyota Boshoku Arama Kurtarma personelinden oluşan 15 kişilik ekibe, Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verildi.
Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü eğitim alanlarında ekibe verilen eğitimlerde; olası bir afet durumunda olay bölgesine intikal, konuşlanma ve müdahale etme teknikleri, düğüm çeşitleri, amaçlarına göre kullanılan düğümler, yüksek yerlerden iniş tekniği, trafik kazasına müdahale teknikleri ve KBRN farkındalık eğitimleri uygulamalı olarak aktarıldı. Üç gün süre ile verilen teorik ve pratik eğitimlerin devamında ise, alanda bulunan eğitim parkurlarının tamamlanması, enkaz alanında fiziki arama, güvenli yol oluşturma ve enkaz alanında farklı arama - kurtarma cihaz ve makineleri kullanılarak çalışma teknikleri ve hangi olaylara müdahalede kullanılması gerektiği AFAD eğitmenlerince uygulamalı olarak ekibe gösterildi.
Eğitimin sonunda tatbikat yapılarak, tatbikatta arama - kurtarma ekibine üç gün süre ile verilen teorik ve pratik eğitimlerin olay bölgesinde uygulanmaya konulması, ekip imkan ve kabiliyetlerinin artırılması, mevcut eksikliklerin giderilmesi hususunda yapmış oldukları çalışmalar izlenerek eğitim ve tatbikat sona erdi.
(BCT-İÇ)

05.08.2017 12:17:50 TSI
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