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Pazaryeri'ne giriş tabelası yerleştirildi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi girişine Pazarcık tabelası yerleştirildi.

Yerleştirilen tabela çalışması hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Zamanın unutulduğu yer Pazarcık ilçemizin girişine tabelamızı yerleştirdik. Bir de Küçükelmalı Tabiat Parkına, ilçemizin tanıtımını yapmak için tabelamızı yerleştireceğiz. Eşsiz doğa güzellikleri insanı doğası tarihi bir başkadır benim memleketim. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Yapılan reklam çalışmamızda bizlere el emeğini göz nurunu mesaisini harcayan hemşehrimiz Sinan Mercan'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

(DA-AS-Y)



05.08.2017 12:24:40 TSI

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