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İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, başarılı sporcuyu makamında kabul etti



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 2017 Samsun Deaflympics İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları Dünya Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden başarılı sporcu Özlem Aktaş'ı makamında ağırladı.

Başarılı sporcuyu tebrik eden Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Özlem Aktaş, İşitme Engelliler Kadın Milli Futbol Takımında 7 numaralı formasıyla Çin, İngiltere, Polonya, Brezilya ve Rusya Milli Takımlarına karşı başarıyla mücadele etti. Milli formayla 12 karşılaşmada takımdaki yerini alan başarılı sporcumuz geçtiğimiz yıl İtalya'da, bu yıl da ekim ayında gerçekleştirilecek Norveç'teki Konfederasyon Kupası'nda Milli Takım kadrosuna alındı. Ben kendisini ve ailesini tebrik ediyorum. Milli Eğitim Müdürü olarak kendisine her türlü desteği vereceğim. Sporcumuzun gelişimine verdikleri katkılardan dolayı ailesine, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meryem Avcu'ya ve Beden Eğitimi Öğretmeni Sema Algan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, başarılı sporcuyu hediye çeki takdim etti.

(DA-AS-Y)



05.08.2017 12:27:16 TSI

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