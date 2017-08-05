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Muhtar Çınar, çocukları sevindirdi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar, çocukları sevindirdi.

Çınar, mahallede bulunan camilerde Kuran kursu ve 4-5 yaş kreşlerde eğitim gören yaklaşık 120 çocuğa dondurma ısmarlayarak, çocukları sevindirdi. Yaklaşık 13 senedir mahallede muhtarlık yaptığı söyleyen Çınar, "Mahallemizde bulunan Kuran Kursu ve 4-5 yaş kreşlerde eğitim çocukları ziyaret ettim. Ardından çocuklara ne istediklerini sorduğumda hepsi havaların sıcak olduğundan dolayı 'dondurma' dediler. Bizlerde muhtarlık olarak çocuklarımıza dondurma alarak, bir nebze onları sevindirebildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

(CKT-AS-Y)



05.08.2017 12:31:46 TSI

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