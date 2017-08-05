ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Öğretmenevi Kavşağında çalışmalar hızla ilerliyor

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:32
Öğretmenevi Kavşağında çalışmalar hızla ilerliyor
Öğretmenevi Kavşağında çalışmalar hızla ilerliyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Öğretmenevi Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi Projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Şehir içi ulaşımda trafik sıkıntısını gidermek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan Öğretmenevi Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi Projesinde yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, yetkililer ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Dev projede çalışmaların planlanan süreçte devam ettiğini ve herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirten Demir, "Manisa trafiğini rahatlatacak projemizde inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yetkililer ile birlikte incelemelerde bulunduk. Öğretmenevi Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin tamamlanmasıyla vatandaşlarımız trafikte rahat bir nefes alacaklar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz" dedi.
(SC-Y)

05.08.2017 12:33:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Salihli'nin yatırımları görüşüldü
YEREL

SALİHLİ'NİN YATIRIMLARI GÖRÜŞÜLDÜ
İhalesi iptal edilen yolu büyükşehir yapıyor
YEREL

İHALESİ İPTAL EDİLEN YOLU BÜYÜKŞEHİR YAPIYOR
Salihli'de çocuklar yüzme öğrenecek
YEREL

SALİHLİ'DE ÇOCUKLAR YÜZME ÖĞRENECEK
Turgutlu esnafı kadın futbol takımına sahip çıkıyor
YEREL

TURGUTLU ESNAFI KADIN FUTBOL TAKIMINA SAHİP ÇIKIYOR
Vali Güvençer'den yeni komutana ziyaret
YEREL

VALİ GÜVENÇER'DEN YENİ KOMUTANA ZİYARET
Alaşehir'de yağmur suyu sorunları bitiyor
YEREL

ALAŞEHİR'DE YAĞMUR SUYU SORUNLARI BİTİYOR
Manisa Rotary Kulübü projeleri için destek istedi
YEREL

MANİSA ROTARY KULÜBÜ PROJELERİ İÇİN DESTEK İSTEDİ
Manisa BBSK potanın yıldızlarını arıyor
YEREL

MANİSA BBSK POTANIN YILDIZLARINI ARIYOR
Kula'nın yeni mezarlık alanı gömüye hazır hale getirildi
YEREL

KULA'NIN YENİ MEZARLIK ALANI GÖMÜYE HAZIR HALE GETİRİLDİ
Akhisarlı muhtarlardan MASKİ'ye teşekkür
YEREL

AKHİSARLI MUHTARLARDAN MASKİ'YE TEŞEKKÜR
Yunusemre Belediyespor'dan Manisaspor'a destek
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR'DAN MANİSASPOR'A DESTEK
Yeni okul binası tarihin izlerini taşıyacak
YEREL

YENİ OKUL BİNASI TARİHİN İZLERİNİ TAŞIYACAK
Minikler dondurma şenliğinde buluştu
YEREL

MİNİKLER DONDURMA ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Tarımsal sulamada son gün yarın
YEREL

TARIMSAL SULAMADA SON GÜN YARIN
Manisa'da Kurban Pazarı 10 gün sonra açılacak
YEREL

MANİSA'DA KURBAN PAZARI 10 GÜN SONRA AÇILACAK
Alaşehir Kaymakamı organlarını bağışladı
YEREL

ALAŞEHİR KAYMAKAMI ORGANLARINI BAĞIŞLADI
Kurbanlık hayvan alırken dikkat!
YEREL

KURBANLIK HAYVAN ALIRKEN DİKKAT!
Nikahı kıyan başkan gelin ve damatla karşılıklı oynadı
YEREL

NİKAHI KIYAN BAŞKAN GELİN VE DAMATLA KARŞILIKLI OYNADI
Turgutlu Küçük Sanayi Sitesinde asfalt çalışmaları başladı
YEREL

TURGUTLU KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNDE ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI