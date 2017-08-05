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Öğretmenevi Kavşağında çalışmalar hızla ilerliyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Öğretmenevi Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi Projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Şehir içi ulaşımda trafik sıkıntısını gidermek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan Öğretmenevi Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi Projesinde yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, yetkililer ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Dev projede çalışmaların planlanan süreçte devam ettiğini ve herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirten Demir, "Manisa trafiğini rahatlatacak projemizde inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yetkililer ile birlikte incelemelerde bulunduk. Öğretmenevi Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin tamamlanmasıyla vatandaşlarımız trafikte rahat bir nefes alacaklar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz" dedi.

(SC-Y)



05.08.2017 12:33:58 TSI

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