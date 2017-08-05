İmam hatip ortaokulunda 5. sınıf öğrencilerinin kayıt işlemleri başladı
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Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu'na 5. sınıf öğrencilerinin kayıt işlemlerinin başladığı bildirildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Fatih Yaman,"Çocuğunuzun gidebileceği bir okul olan Hisarcık Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulumuz ve çalışmalarımız hakkında doğru bilgi almak, daha yakından görmek ve çocuğunuzu okulumuza kayıt yaptırmak için siz değerli velilerimizi bekliyoruz. Bununla birlikte 5. sınıfa öğrenci kaydının yanında normal ortaokulda okuyup da 6, 7 veya 8. sınıftan itibaren eğitimine Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu'nda devam isteyen öğrencilerimiz de nakil yoluyla okulumuza kaydolabilirler." dedi.(MA-EFE)
05.08.2017 12:36:44 TSI
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