ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İmam hatip ortaokulunda 5. sınıf öğrencilerinin kayıt işlemleri başladı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:34
İmam hatip ortaokulunda 5. sınıf öğrencilerinin kayıt işlemleri başladı
İmam hatip ortaokulunda 5. sınıf öğrencilerinin kayıt işlemleri başladı

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu'na 5. sınıf öğrencilerinin kayıt işlemlerinin başladığı bildirildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Fatih Yaman,"Çocuğunuzun gidebileceği bir okul olan Hisarcık Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulumuz ve çalışmalarımız hakkında doğru bilgi almak, daha yakından görmek ve çocuğunuzu okulumuza kayıt yaptırmak için siz değerli velilerimizi bekliyoruz. Bununla birlikte 5. sınıfa öğrenci kaydının yanında normal ortaokulda okuyup da 6, 7 veya 8. sınıftan itibaren eğitimine Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu'nda devam isteyen öğrencilerimiz de nakil yoluyla okulumuza kaydolabilirler." dedi.(MA-EFE)

05.08.2017 12:36:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kütahya'da konut fiyatları 1 yılda yüzde 13,50 oranında arttı
YEREL

KÜTAHYA'DA KONUT FİYATLARI 1 YILDA YÜZDE 13,50 ORANINDA ARTTI
Hisarcık Belediyesi canlı hayvan pazarı hizmete girdi
YEREL

HİSARCIK BELEDİYESİ CANLI HAYVAN PAZARI HİZMETE GİRDİ
Hisarcık'ta Ahşap Boyama ve Vernikleme Kursu
YEREL

HİSARCIK'TA AHŞAP BOYAMA VE VERNİKLEME KURSU
Halkın taleplerini ilettiler
YEREL

HALKIN TALEPLERİNİ İLETTİLER
Simav Belediyesi 'Giysi Kumbarası' hizmete girdi
YEREL

SİMAV BELEDİYESİ 'GİYSİ KUMBARASI' HİZMETE GİRDİ
Simav Belediyesine araç takviyesi
YEREL

SİMAV BELEDİYESİNE ARAÇ TAKVİYESİ
Şaphane'de Biçerdöver kontrolleri
YEREL

ŞAPHANE'DE BİÇERDÖVER KONTROLLERİ
Şaphane'de hedeflenen vişne rekoltesine yaklaşıldı
YEREL

ŞAPHANE'DE HEDEFLENEN VİŞNE REKOLTESİNE YAKLAŞILDI
Şaphane İlkokulu yenilenen binasına taşınıyor
YEREL

ŞAPHANE İLKOKULU YENİLENEN BİNASINA TAŞINIYOR
Başkan Ferit Karabulut: Biz AK Parti öncesini iyi biliriz
YEREL

BAŞKAN FERİT KARABULUT: BİZ AK PARTİ ÖNCESİNİ İYİ BİLİRİZ
Şaphane'de öğrencilere altın ödülü
YEREL

ŞAPHANE'DE ÖĞRENCİLERE ALTIN ÖDÜLÜ
Çiğ köfte salonunda nikah
YEREL

ÇİĞ KÖFTE SALONUNDA NİKAH
Kütahya'da peyzaj çalışmaları
YEREL

KÜTAHYA'DA PEYZAJ ÇALIŞMALARI
Bölgenin en büyük Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Kütahya'da
YEREL

BÖLGENİN EN BÜYÜK SOKAK HAYVANLARI BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ KÜTAHYA'DA
Kütahya 1. OSB yeni yönetimini seçti
YEREL

KÜTAHYA 1. OSB YENİ YÖNETİMİNİ SEÇTİ
Simav'da 'termal yol' projesi
YEREL

SİMAV'DA 'TERMAL YOL' PROJESİ
DPÜ ile Kütahya İl Müftülüğü arasında iş birliği protokolü
YEREL

DPÜ İLE KÜTAHYA İL MÜFTÜLÜĞÜ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
'Patoz' tarihe karışıyor
YEREL

'PATOZ' TARİHE KARIŞIYOR
Şaphane'de yürüyüş yolu ve kavşak çalışmaları
YEREL

ŞAPHANE'DE YÜRÜYÜŞ YOLU VE KAVŞAK ÇALIŞMALARI
Simav'da 'kara buğday' hasadı başladı
YEREL

SİMAV'DA 'KARA BUĞDAY' HASADI BAŞLADI
Simav'da yaz spor okuluna büyük ilgi
YEREL

SİMAV'DA YAZ SPOR OKULUNA BÜYÜK İLGİ
Başkan Ferit Karabulut: Bakanlığımızda Zafer Organize Sanayi Bölgesini konuştuk
YEREL

BAŞKAN FERİT KARABULUT: BAKANLIĞIMIZDA ZAFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİ KONUŞTUK