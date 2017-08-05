Hisarcık Belediyesi canlı hayvan pazarı hizmete girdi
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Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçe Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların hayvanlarının satışını yapabilecekleri canlı hayvan pazarını hizmete açtıklarını söyledi.
Canlı hayvan pazarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,"Yetiştiricilerimizin hayvanlarını daha rahat bir ortamda satabilmeleri ve daha çok alıcıya ulaşabilmeleri için, Hisarcık Kapalı Pazar Yeri yanına yapmış olduğumuz canlı hayvan pazarı satış yeri hizmete sunulmuş olup, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Eksikliklerin zamanla giderilmesiyle canlı hayvan pazarı hem satıcılar hem alıcılar için daha modern bir hale gelecektir. İlçemize ve çevre yöre halkımıza hayırlı olsun" dedi.
Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları devam eden canlı hayvan pazarında bin adet büyükbaş hayvan padoku 750 adet Küçükbaş Hayvan padoku olmak üzere toplamda bin 750 hayvan kapasitesi bulunuyor.(MA-EFE)
05.08.2017 12:41:25 TSI
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