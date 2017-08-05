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AIESEC öğrencilerinden Başkan Kurt'a ziyaret



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'deki 'AIESEC Dünya Bize Katılıyor Projesi' sona eren AIESEC öğrencileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret ederek verilen destekler için teşekkür ettiler.

Dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli, uluslararası bakış açısına sahip liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan gönüllü öğrenci organizasyonu AIESEC, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri iş birliği ve Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğünün desteğiyle Eskişehir'de bir dizi etkinlik düzenledi. 15 farklı ülkeden 26 üniversite öğrencisinin Eskişehir'de misafir edildiği AIESEC Dünya Bize Katılıyor Projesi, 3 Ağustos Perşembe günü sona erdi. Eskişehir'deki çalışmalarını tamamlayan öğrenciler, Başkan Kurt'u ziyaret etti. AIESEC öğrencilerini Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda misafir eden Başkan Kurt, bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Kurt'a Eskişehir'de gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan öğrenciler, Eskişehir'i çok sevdiklerini söyledi. Kendilerine verdiği destek için teşekkürlerini ileten öğrenciler; Başkan Kurt'a ülkelerinden getirdikleri eşyaları hediye etti.

Odunpazarı ve Eskişehir'de gerçekleştirdikleri çalışmalar için öğrencilere teşekkür eden Başkan Kurt, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi.

(KA-AS-Y)



05.08.2017 12:41:29 TSI

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