Adana'da sezonun ilk salçalık biber satışlarına başlandı

- Kozan Sebze Hali'nde satışlarına başlanan ve kilosu 1 lira 20 kuruştan satılan salçalık biberlere vatandaşlar yoğun talep gösteriyor



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde sezonun ilk salçalık biber satışlarına başlandı.

Kozan Sebze Hali'nde satışlarına başlanan ve kilosu 1 lira 20 kuruştan satılan salçalık biberlere vatandaşlar yoğun talep gösterdi. Her yıl ağustos ayının 10'undan sonra başlayan salçalık biber sezonu bu yıl vatandaşların yoğun talebi üzerine ağustos ayının 3'ünde başladı. Çukurova'da ilk salçalık biber satışlarının Adana'da başladığını kaydeden Kozan Yaş Sebzeciler Odası Başkanı Süleyman Delibaş, yoğun talep üzerine bu yıl salçalık biber satışlarına bir hafta erken başladıklarını kaydetti. Delibaş, "Salçalık biber satışlarımız Kozan halkımız için başlamıştır. Her yıl bilindiği üzere salçalık biber sezonu ağustos tarihinde başlar, eylül ayının sonuna kadar sürer. Kozanımızda salçalık genelde biberlerin elde hazırlanıp yapılması ile tercih ediliyor. Dolayısıyla yıllık Kozanımızda 2 bin-2 bin 200 ton gibi salçalık biber tüketiliyor. Salçalık biberlerimiz Karataş'tan, Tuzla'dan, bu ayın 10'undan sonra Amasya'dan ve Bursa'dan gelir. Yoğun bir tüketim oluyor. Şuanda salçalık biberimizin kilogram fiyatı 1 lira 20 kuruştan seyrediyor. Kozanımıza hayırlı olsun diyoruz. Bundan sonra günlük salçalık biberimiz Kozan Sebze Hali'nde bulunacaktır" dedi.

İyi bir salçalık biberin nasıl olması gerektiği konusunda da bilgi veren Delibaş, şunları söyledi:

"Salçalık bibere baktığınız zaman suyu akmayacak, renk olarak kırmızı olur, kırmızı olduğundan dolayı salçası daha çok çıkar. Göründüğü üzere biberler güzel, bunlar Karaisalı'dan geliyor. Her sene ağustos ayının 10'undan sonra salçalık biber satışı başlardı ama biz bu sene talep yoğun olunca ağustos ayının 3'ünden itibaren satışa başladık. Eylül ayının 10'una kadar salçalık biber satışı devam eder."

05.08.2017 12:41:52 TSI

